  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Хай вмирає вдома? Запис розмови лікаря, який благає шпиталізувати свого пацієнта з пневмонією

    • Розсилка
    <p>За минулу добу в Україні померли 35 людей</p> - Хай вмирає вдома? Запис розмови лікаря, який благає шпиталізувати свого пацієнта з пневмонією

    За минулу добу в Україні померли 35 людей

    «От що мені робити», – питає лікар, якому відповідають «місць немає»

    У мережі оприлюднений запис розмови неназваного сімейного лікаря з Софіївської Борщагівки під Києвом, який намагається організувати шпиталізацію свого пацієнта.

    Медик тривалий час намагається пояснити своїй колезі, яка відповідає за шпиталізацію, що пацієнт у тяжкому стані, у нього підтверджена пневмонія на КТ (комп’ютерна томографія) та рентгені, і тому людині необхідна термінова шпиталізація. У відповідь чує пояснення, що йому не можуть нічим допомогти, бо місць немає, до того ж формальною підставою для шпиталізації є точний діагноз коронавірусної інфекції. Але оскільки до цього часу у пацієнта відсутній ПЛР-аналіз на Сovid-19, то ніхто не буде його класти до лікарні лише з «підозрою на Сovid».

    Медики тривалий час вирішують, що робити з людиною, у якої на 70% ураження легень, утруднене дихання.

    «Людина чекає дома, з ума сходить. Що мені з ним робити? Хай вмирає дома? Як я можу лікувати дома людину з ураженням 70%?», – благає лікар.

    У відповідь чути лише кілька разів: «Я не знаю куди, хоч до себе додому... У мене немає жодного місця на підозру. Я зараз буду обдзвонювати всю область».

    Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

    Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

    У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

    Читайте також:
    Інфекціоніст: У кінці вересня школи закриються, у листопаді матимемо ситуацію, як в Італії
    лікар Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ