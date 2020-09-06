Хай вмирає вдома? Запис розмови лікаря, який благає шпиталізувати свого пацієнта з пневмонією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу в Україні померли 35 людей

«От що мені робити», – питає лікар, якому відповідають «місць немає»

У мережі оприлюднений запис розмови неназваного сімейного лікаря з Софіївської Борщагівки під Києвом, який намагається організувати шпиталізацію свого пацієнта.

Медик тривалий час намагається пояснити своїй колезі, яка відповідає за шпиталізацію, що пацієнт у тяжкому стані, у нього підтверджена пневмонія на КТ (комп’ютерна томографія) та рентгені, і тому людині необхідна термінова шпиталізація. У відповідь чує пояснення, що йому не можуть нічим допомогти, бо місць немає, до того ж формальною підставою для шпиталізації є точний діагноз коронавірусної інфекції. Але оскільки до цього часу у пацієнта відсутній ПЛР-аналіз на Сovid-19, то ніхто не буде його класти до лікарні лише з «підозрою на Сovid».

Медики тривалий час вирішують, що робити з людиною, у якої на 70% ураження легень, утруднене дихання.

«Людина чекає дома, з ума сходить. Що мені з ним робити? Хай вмирає дома? Як я можу лікувати дома людину з ураженням 70%?», – благає лікар.

У відповідь чути лише кілька разів: «Я не знаю куди, хоч до себе додому... У мене немає жодного місця на підозру. Я зараз буду обдзвонювати всю область».

Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

Читайте також: