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    Здоров'я

    Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу лікування Covid-19, – Степанов

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    &laquo;Ці препарати можна використовувати лише за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря&raquo; &ndash; Степанов - Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу лікування Covid-19, – Степанов
    «Ці препарати можна використовувати лише за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря» – Степанов

    «З протоколу лікування коронавірусу повністю виключили два препарати», – очільник МОЗ

    Препарат дексаметазон, який нещодавно внесли до протоколу лікування Covid-19, можна використовувати лише під наглядом лікарів.

    Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ України Максим Степанов.

    Глава МОЗ нагадав, що у міністерстві минулого тижня було проведено чергове засідання робочої групи, яка складається з провідних фахівців країни, і були внесені зміни до протоколів лікування Covid-19.

    «Було додано препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, і дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. А він використовується виключно при кисневозалежних станах, тобто, коли людині дають кисень у зв’язку з розвитком дихальної недостатності», – зазначив Степанов.

    Він підкреслив, що дексаметазон можна використовувати лише за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря.

    «Хочу зауважити, шановні українці, знаючи, що в ЗМІ було повідомлення, що він використовується в тому числі і за кордоном, – його ні в якому разі не можна використовувати амбулаторно, тому що це достатньо серйозний лікарський засіб, і його використання без нагляду лікаря буде шкодити вашому здоров’ю. Цей препарат має використовуватися виключно в стаціонарі, виключно, коли лікар прописує ці лікарські засоби. А у нас чітко відображено в національних протоколах, як його можна використовувати», – уточнив він.

    Степанов також нагадав, що були внесені зміни щодо розширення використання ремдесивіру. Також з протоколу повністю були виключені такі ліки, як лопінавір і ретонавір.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

     

    Максим Степанов епідемія ліки коронавірус
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