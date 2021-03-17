У «Слузі народу» розповіли, як можна обдурити сенсорну кнопку

За словами Качури, в Інтернеті продають спеціальні гаджети, які імітують дотик рук

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, як можна обдурити сенсорну кнопку при голосуванні у Верховній Раді.

За словами Качури, на інтернет-майданчиках продаються спеціальні гаджети, які імітують дотик рук.

«Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку, і сенсорна кнопка працює. Не знаю, як кнопкодавити, але сенсорну кнопку можна обдурити», – сказав Качура в етері телеканалу «Україна 24».

Систему голосування із сенсорною кнопкою почали використовувати у Верховній Раді 2 березня. Її ввели, щоб унеможливити неперсональне голосування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що використання сенсорної кнопки відповідає всім нормам, а всі дискусійні питання були вирішені під час тестування.

Крім того, Разумков відзначив, що запровадження такої системи знімає питання щодо прив’язки реєстраційної картки народного депутата, оскільки вона унеможливлює одночасне голосування більше ніж з одного робочого місця.

За кнопкодавство у Верховній Раді передбачена кримінальна відповідальність. Нардепу загрожує штраф у розмірі 51−85 тис. грн, проте для цього провину депутата необхідно довести в суді.

Раніше депутат фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань соціальної політики Сергій Гривко розповів про новий вид пенсій, який можуть ввести в Україні за особливі заслуги.