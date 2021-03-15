Народна депутатка з Вінниччини увійшла до складу Нацради громад партії «Слуга Народу»

В Нацраді громад будуть обговорюватись проекти державних рішень, що стосуються місцевого самоврядування і регіональної політики

У функціях ради попередньо розглядати та надавати рекомендації Політичній раді партії щодо відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою

У Києві 13 березня відбувся з’їзд партії «Слуга Народу».

На з’їзді затвердили нову редакцію Статуту партії, відповідно до якого створили два керівних органи – Політичну раду партії та Національну раду громад. Народна депутатка з Вінниччини Ірина Борзова увійшла до складу Національної ради громад.

«В Нацраді громад будуть обговорюватись проекти державних рішень, що стосуються місцевого самоврядування і регіональної політики, які потім втілюватимуться в життя. Рада стане майданчиком для обміну досвідом регіональних організацій. Також у функціях ради попередньо розглядати та надавати рекомендації Політичній раді партії щодо відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою. Рада громад наділена повноваженнями скликати парламентську фракцію Слуги народу та Політичну раду партії», – роз’яснила Ірина Борзова.

Загалом у заході взяли участь перші особи держави, народні депутати, депутати місцевих рад від «Слуги Народу», делегати від кожної з областей. Від Вінницького регіону були присутні – народна депутатка Ірина Борзова, голова облдержадміністрації Сергій Борзов, депутатка Вінницької міської ради Юлія Головчук, координатор «Зе!Молодіжки» Микола Кобися та голова Могилів-Подільської громади Геннадій Глухманюк.