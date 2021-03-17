Скільки, кому і за що даватимуть: «слуга народу» розповів про новий вид пенсій

Зараз у парламенті йде дискусія – буде це одноразова виплата нової пенсії чи регулярна

Верховна Рада може встановити новий вид пенсій

Депутат фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань соціальної політики Сергій Гривко розповів про новий вид пенсій, який можуть ввести в Україні за особливі заслуги.

За словами депутата, це буде надбавка до основної пенсії.

«Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка, не окрема пенсія, а тільки надбавка до пенсії. Її розмір розраховується від прожиткового мінімуму особі, яка втратила працездатність. В цьому випадку цей законопроєкт 3002-а стосується 20-25% від прожиткового мінімуму, це 350-440 грн надбавка до пенсії для людини, яка отримала грамоту або почесну грамоту Верховної Ради», – сказав депутат в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Гривка, зараз йде дискусія – буде це одноразова виплата чи регулярна.

«На комітеті у нас думки розійшлися з цього приводу. Є багато питань. Перше, це який список людей, друге – формат і регламент надання грамоти потрібно міняти, якщо ми встановлюємо грошову надбавку або, як запропонувало Міністерство соцполітики, одноразову виплату людям, які мають грамоту. Відповідно, потрібно виходити з можливостей держави, наскільки у нас є фінансове забезпечення законопроєкту», – сказав Гривко.

Напередодні стало відомо, що Верховна Рада може встановити новий вид пенсій.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему. За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дозволить збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

Також деяким українцям хочуть перерахувати пенсії. Перерахунок пенсій буде приурочений до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Разом з тим в Україні з 2022 знову посилять вимоги для виходу на пенсію в 60 років. Норму стажу збільшать на 12 місяців. Також збільшаться і вимоги для тих, хто зможе вийти на заслужений відпочинок в 63 роки.

Про це йдеться в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також з 1 квітня 2021-го збільшиться загальний пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років.