Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб

«Мама любить безпартійних»

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили із політичної партії «Слуга народу» за порушення статуту, надихнув гумористів з мережі на креатив

Зокрема, інтернет-гумористи знову жартують з крилатої фрази нардепа «Мама любить швидкість», якою він пояснював наявність у його родини великої кількості авто. Тепер, на думку користувачів мережі, «мама любить безпартійних».

Нагадаємо, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського.

Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Після цього Дубінський, з якого було знято повноваження голови Київського обласного осередку «Слуги народу», дав Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

Однак, відповіді від президента скандальний нардеп так і не отримав.