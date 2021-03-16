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    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб

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    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб

    «Мама любить безпартійних»

    Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили із політичної партії «Слуга народу» за порушення статуту, надихнув гумористів з мережі на креатив

    Зокрема, інтернет-гумористи знову жартують з крилатої фрази нардепа «Мама любить швидкість», якою він пояснював наявність у його родини великої кількості авто. Тепер, на думку користувачів мережі, «мама любить безпартійних».

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    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб
    Нардеп Дубінський, якого вигнали з партії «Слуга народу», став героєм курйозних фотожаб

    Нагадаємо, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського.

    Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

    Після цього Дубінський, з якого було знято повноваження голови Київського обласного осередку «Слуги народу», дав Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

    Однак, відповіді від президента скандальний нардеп так і не отримав.

    Теги: партії партія Слуга народу Олександр Дубінський
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