У Смешка заявили, що з митниці треба забрати «смотрящих» від правоохоронних органів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Макаренко, «круглий стіл» у Луцьку на тему «Державний кордон. Час змін!»

Треба забрати «смотрящих» з правоохоронних органів, а також дати митникам нормальний соціальний пакет, - заявив екскерівник митниці

З бізнесу не треба «витрясати» гроші, а треба йти дипломатичним шляхом. Про це заявив десятий номер виборчого списку партії «Сила і Честь», екскерівник митниці Анатолій Макаренко під час «круглого столу» у Луцьку на тему «Державний кордон. Час змін!».

«Українській митниці потрібно повернути її сенс – спрощення процедур торгівлі. В першу чергу – забрати «смотрящих» з правоохоронних органів, а також дати митникам нормальний соціальний пакет. Треба залишати людей, які не заплямували репутацію і знають митну справу. Є матеріали правоохоронних органів і громадська думка, які потрібно врахувати», — сказав Макаренко.

«Можливо, варто зробити конкурс. Але треба пам’ятати, що аудити і люстрації всіх втомили. Митникам слід сказати – ви працюєте і показуєте результат. Якщо ви не показуєте результат і контрабанда продовжується, ми вас прибираємо з посад. Можливо, варто дати випробувальний термін», — додав він.

Анатолій Макаренко виступає проти витрясання грошей з бізнесу. Натомість пропонує йти дипломатичним шляхом: «У 2009 році я очолив митну службу і мені поклали довідку на стіл, скільки мобільних телефонів легально ввезли в Україну у грудні. 10 тисяч мобільних телефонів, а продано за той же час мільйон. Ми могли проводити спецоперації на кордоні – перевертати валізи, кошмарити бізнес. Але контрабандисти завжди креативніші і йдуть на півкроку вперед.

Ми пішли іншим шляхом і підписали меморандуми з Укрчастотнаглядом і мобільними операторами, де було чітко визначено – жодна телефонна слухавка, яка не пройшла митне оформлення, не може бути активована на території України. В результаті в грудні 2009 року було розмитнено 860 тисяч мобільних телефонів. Додатково ми отримали 72 мільйони доларів податку. Помножте їх на сьогоднішній курс і скажіть, що у нас немає грошей. Гроші є і вони в товарах».