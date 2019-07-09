Канали «112 Україна» і NewsOne відмовились розміщувати рекламу партії «Сила і Честь» - Смешко



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Ігор Смешко заявив, що партія «Сила і Честь» буде інформувати про перебіг подій, що будуть оскаржуватися в суді

«112 Україна» і NewsOne останнім часом виключили будь-які новини про партію «Сила і Честь», - Смешко

Лідер політичної сили «Сила і Честь» Ігор Смешко заявив, що новинні канали «112 Україна» і NewsOne, порушивши законодавство, відмовили його партії у розміщенні платної реклами. Про це йдеться на партійному сайті.

«Згідно з чинним законодавством, а також керуючись свободою слова у нашій країні всі повинні мати рівний доступ до інформаційних ресурсів. Але саме ці новинні телеканали останнім часом абсолютно виключили будь-які новини про нашу партію «Сила і Честь» і занижують наші рейтинги», — підкреслив Смешко.

За його словами, партія навіть погодилася зі збільшеними цінами по політичній рекламі, проте політсилі все одно категорично відмовили у розміщенні. «Ну що ж, це означає, що нас сприймають серйозно і ми є реальним політичним опонентом сил, що стоять за цими телеканалами «112 Україна» і NewsOne. Сил, що, фактично, представляють точку зору країни-агресора, яка веде проти України війну», — зазначив політик.

Ігор Смешко також звернувся до цих політсил: «Дякуємо за те, що ви нас серйозно сприймаєте. Але ми вимагаємо дотримання Конституції і законів української держави».

Партія «Сила і Честь» буде інформувати про перебіг подій, що будуть оскаржуватися в суді.