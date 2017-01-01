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    У список фіналістів на звання «Людини року» за версією Time потрапили Трамп і Кім Чен Ин

    Серед 10 кандидатів на звання «Людини року» фігурують також північнокорейський лідер Кім Чен Ин, голова КНР Сі Цзіньпін, глава Amazon Джефф Безос і спецпрокурор США по «російському втручанню» Роберт Мюлле
    Журнал Time опублікував шорт-лист фіналістів на здобуття звання «Людина року» за версією видання. У нього також увійшов президент США Дональд Трамп. Раніше Трамп заявив, що відмовився знову стати «Людиною року» за версією журналу Time. За його словами, йому телефонували з журналу і попередили про це, однак керівництво
    • Сьогодні, 17:25
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    Дональд Трамп і Кім Чен Ин
    Дональд Трамп і Кім Чен Ин

    Серед 10 кандидатів на звання «Людини року» фігурують також північнокорейський лідер Кім Чен Ин, голова КНР Сі Цзіньпін, глава Amazon Джефф Безос і спецпрокурор США по «російському втручанню» Роберт Мюлле

    Журнал Time опублікував шорт-лист фіналістів на здобуття звання «Людина року» за версією видання. У нього також увійшов президент США Дональд Трамп.

    Раніше Трамп заявив, що відмовився знову стати «Людиною року» за версією журналу Time.

    За його словами, йому телефонували з журналу і попередили про це, однак керівництво видання спростувало цю інформацію.

    Серед 10 кандидатів на звання «Людини року» фігурують також північнокорейський лідер Кім Чен Ин, голова КНР Сі Цзіньпін, глава Amazon Джефф Безос і спецпрокурор США по «російському втручанню» Роберт Мюллер.

    Джерело: УНІАН

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