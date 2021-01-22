У США прибиральник знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna
Прибиральник випадково відключив холодильник з вакцинами
В американському Бостоні прибиральник випадково знищив 1 900 доз Covid-вакцини компанії Moderna, відключивши холодильник, де вони зберігалися. Про це пише ABC News.
У клініці уточнили, що біля морозильної камери виявили провод з вилкою, яку від'єднав прибиральник і залишив холодильник відключеним.
На даний момент у медзакладі з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація.
За даними Центру по контролю і профілактиці захворювань, вакцина надходить в лікарні в замороженому вигляді при температурі від -26 до -20.
«Потім їх можна зберігати в холодильнику при температурі від +2 до +7 протягом 30 днів, перш ніж флакони будуть проколоті», ‒ йдеться у повідомленні.
До слова, 18 січня американський епідеміолог закликав призупинити використання вакцини Moderna.
Як повідомлялося, компанія Moderna озвучила обсяги вакцин, які зможе виготовити у цьому році. Американська компанія Moderna спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року, та 600 млн доз упродовж всього 2021 року.
Вакцина Moderna протестована на приблизно на 30 тис. добровольцях. Після ін'єкції спостерігалися такі ж місцеві ефекти, як від Pfizer-BioNTech.