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    У США прибиральник знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna

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    На даний момент у медзакладі з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація - У США прибиральник знищив майже 2 000 доз вакцини Moderna
    На даний момент у медзакладі з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація
    Фото з відкритих джерел

    Прибиральник випадково відключив холодильник з вакцинами

    В американському Бостоні прибиральник випадково знищив 1 900 доз Covid-вакцини компанії Moderna, відключивши холодильник, де вони зберігалися. Про це пише ABC News.

    У клініці уточнили, що біля морозильної камери виявили провод з вилкою, яку від'єднав прибиральник і залишив холодильник відключеним.

    На даний момент у медзакладі з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація.

    За даними Центру по контролю і профілактиці захворювань, вакцина надходить в лікарні в замороженому вигляді при температурі від -26 до -20.

    «Потім їх можна зберігати в холодильнику при температурі від +2 до +7 протягом 30 днів, перш ніж флакони будуть проколоті», ‒ йдеться у повідомленні.

    До слова, 18 січня американський епідеміолог закликав призупинити використання вакцини Moderna.

    Як повідомлялося, компанія Moderna озвучила обсяги вакцин, які зможе виготовити у цьому році. Американська компанія Moderna спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року, та 600 млн доз упродовж всього 2021 року.

    Вакцина Moderna протестована на приблизно на 30 тис. добровольцях. Після ін'єкції спостерігалися такі ж місцеві ефекти, як від Pfizer-BioNTech.

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    Теги: США лікарня щеплення вакцинація
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