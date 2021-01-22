Covid-вакцинація: щеплювати від коронавірусу почали у 52 країнах світу

До п'ятірки лідерів з вакцинації входять ОАЕ ‒ 22,7, Бахрейн ‒ 8,5, Великобританія ‒ 8, і США ‒ 5,3

Лідером з вакцинації є Ізраїль

В Україні і ще 139 країнах світу ще не розпочалася процедура вакцинації проти коронавірусу. Почали вакцинацію в 52 країнах. Про це свідчать дані Our World in Data, яка веде статистику з коронавірусу.

Зазначається, що серед країн, де поки не почали вакцинацію ‒ Австралія, Замбія, Узбекистан, Уругвай, Уганда, Туніс, Таїланд, ПАР, Перу, Марокко, Нова Зеландія, Білорусь, Грузія, Чорногорія, Молдова, Єгипет, Вірменія, Азербайджан та інші країни.

Лідером з вакцинації є Ізраїль ‒ тут щеплення роблять у середньому 38 людям зі 100.

Також до п'ятірки лідерів входять ОАЕ ‒ 22,7, Бахрейн ‒ 8,5, Великобританія ‒ 8, і США ‒ 5,3.

Нагадаємо, голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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