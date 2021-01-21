Український тест на коронавірус був удвічі дешевший імпортного, але уряд на це зважив, – академік Тукало

Директор Інституту молекулярної біології і генетики розказав, як уряд знехтував українською розробкою

Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало розповів, як створювався український тест на коронавірус та чому держава знехтувала цю розробку.

В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що вітчизняний тест на коронавірус розроблявся досить швидко і показав свою ефективність.

«До нас у кінці січня звернулася РНБО: мовляв, ось є проблема. Сам ПЛР-тест ми зробили досить швидко, тижнів за три», – зазначив біолог.

«На цьому контрольному зразку все працювало. Але теоретично, адже у нас не було живого матеріалу. Він з'явився на початку березня, коли у Чернівцях було виявлено коронавірус у хлопця, який приїхав з Італії із заробітків. Центр громадського здоров'я дав нам зразок РНК, ми свою тест-систему перевірили – вона працювала чудово. Послали ці зразки у лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лондоні – вони підтвердили», – пояснив Тукало.

Крім того, академік зазначив, що у розробці тесту на коронавірус вченим допомогли попередньо створені тести від онкозахворювань.

«У технології багато схожого. А ось найскладніше виявилося – це зареєструвати тест-систему. Було дуже багато паперової тяганини. Національна академія наук виділила інституту грант, 350 тис. грн (ми купили на них необхідні реактиви), і у березні випустили перші тест-системи у кількості 1000 штук. Частину передали у Житомирський центр громадського здоров'я, частину – у Київський. Але потім почалася епідемія і Україна терміново завезла німецькі тест-системи», – сказав він.

За словами Тукало, українські тест-системи набагато дешевші закордонних аналогів.

«Ми передали їх у Центр громадського здоров'я безкоштовно. Якби продавали, наш тест коштував би у 2-3 рази дешевше зарубіжного. У той час собівартість нашого тесту, на один аналіз, була 250 грн, німецького – понад 600 грн», – додав фахівець.

Доктор біологічних наук наголосив, що держава ніяк не підтримувала вітчизняну розробку.

«Очевидно, що всі стояли осторонь, я маю на увазі уряд. Державної підтримки не було ніякої, хоча про неї було заявлено на найвищому рівні. Напевно, сьогодні це прозвучить пафосно, але у березні-квітні наші співробітники готові були працювати над виробництвом ПЛР-тестів без додаткової оплати. Потрібні були кошти тільки на реактиви. Але інститут їх не отримав, не було держзамовлення. Всі думають: капіталізм, конкуренція, ринок все сам вирішить. Але у цьому випадку, коли перед світом, перед кожною конкретною державою стоять небачені досі виклики, конкуренція нічого не вирішує. Наприклад, США – суперконкурентна країна. А Китай ні, там дали вказівку, всі взяли до виконання. І хто краще впорався з проблемою коронавірусу?» – зазначив Тукало.

Також, академік спростував інформацію, що вартість однієї іноземної тест-системи на митниці – менше долара, а все інше – це накрутки фірм, які ведуть на цьому бізнес.

«Ні, ну один долар – це нижче собівартості, такого бути не може. Зараз нормальна ціна для ПЛР-системи – 200-300 грн. Вартість дійсно падає, навесні минулого року в Україні тести робили три фірми, вони могли ціну тримати. А зараз у країні більше сотні фірм зареєстровані, які завозять або роблять тести. Ціна, звичайно, падає. У китайців працює ціла індустрія, цих тестів наробили мільйони, ось і ринули вони на ринок за демпінговими цінами», – сказав Тукало.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.