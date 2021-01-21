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    Здоров'я

    ЄС: Україна може розраховувати на солідарність щодо отримання Covid-вакцини

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    Євросоюз здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин - ЄС: Україна може розраховувати на солідарність щодо отримання Covid-вакцини
    Євросоюз здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин

    Лідери ЄС наголосили, що роблять кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала Covid-вакцину

    Президент України Володимир Зеленський отримав лист від президентів Ради Європи та Єврокомісії Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн, у якому ЄС пообіцяв допомогти Україні з доступом до вакцин від коронавірусу.

    Про це повідомив Офіс президента України.

    Як розповіли в пресслужбі глави держави, у листі лідери Євросоюзу наголосили, що Україна може розраховувати на солідарність ЄС у питанні отримання Covid-вакцини.

    «ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин», – заявили в Офісі президента.

    До слова, Україна просить Китай прискорити поставку ковід-вакцини.

    Напередодні з'ясувалося, що Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини. Тепер – з індійським виробником ліків. 

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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      Теги: ЄС Володимир Зеленський Україна президент щеплення вакцинація Офіс президента коронавірус
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