ЄС: Україна може розраховувати на солідарність щодо отримання Covid-вакцини

Євросоюз здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин

Лідери ЄС наголосили, що роблять кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала Covid-вакцину

Президент України Володимир Зеленський отримав лист від президентів Ради Європи та Єврокомісії Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн, у якому ЄС пообіцяв допомогти Україні з доступом до вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив Офіс президента України.

Як розповіли в пресслужбі глави держави, у листі лідери Євросоюзу наголосили, що Україна може розраховувати на солідарність ЄС у питанні отримання Covid-вакцини.

«ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин», – заявили в Офісі президента.

До слова, Україна просить Китай прискорити поставку ковід-вакцини.

Напередодні з'ясувалося, що Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини. Тепер – з індійським виробником ліків.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.