Американський епідеміолог закликав призупинити використання вакцини Moderna

Близько 10 осіб потребували медичної допомоги протягом доби після щеплення вакциною Moderna з партії 041L20A

Вакцину проти Covid-19 вже почали підробляти? Вакцини з однієї партії викликали алергічні реакції

Державний епідеміолог Каліфорнії доктор Еріка Пан, рекомендує призупинити введення вакцин проти Covid-19 Moderna однієї партії через можливі алергічні реакції, пише CNN.

«Повідомлялося про кількість можливих алергічних реакцій, яка перевищує звичайну, при застосуванні конкретної партії вакцини. Близько 10 осіб потребували медичної допомоги протягом доби після щеплення», - зазначила вона.

«Через надзвичайну обережність, а також визнаючи запас вакцин надзвичайно обмеженим, ми рекомендуємо постачальникам використовувати інший доступний інвентар вакцин та призупинити введення вакцин із Moderna з партії 041L20A кінця розслідування», - сказала епідеміолог.

Нагадаємо, в США першою дозвіл на використання в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech, а після неї вакцина компанії Moderna. У США проходить активна кампанія з вакцинації населення з використанням двох вакцин.

На даний момент перший компонент вакцини отримали 3,49 мільйона американців.

США посідають перше місце за кількістю випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії Covid-19 виявили у більш ніж 23,2 млн американців.

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