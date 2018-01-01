У США стартувало голосування за висунення фільмів на «Оскар»
- Сьогодні, 07:25
-
Розсилка
Оголошення номінантів у всіх категоріях пройде 23 січня
Американська кіноакадемія приступила до голосування за фільми, які стануть претендентами на премію «Оскар».
Про це повідомляє Gold Derby.
Бюлетені кіноакадеміків будуть прийматися до 12 січня включно.
Оголошення номінантів у всіх категоріях пройде 23 січня, а фінальне голосування відбудеться з 20 по 27 лютого.
Церемонія вручення премії «Оскар» пройде в Лос-Анджелесі 4 березня.
Нагадаємо, американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила список фільмів, допущених до участі в головній боротьбі за премію «Оскар».
На висунення в номінацію «Кращий фільм» претендує 341 повнометражна картина.
У числі потенційних ключових гравців - стрічки «Клич мене своїм ім'ям», «Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі», «Секретне досьє», «Леді Птах», «Геть», «Дюнкерк», «Форма води», «Темні часи», «Проект «Флорида», «Любов – хвороба», «Ферма «Мадбаунд», а також «Диво-жінка».
У номінації «Кращий фільм» може бути представлено від п'яти до десяти картин, на відміну від інших категорій, де кількість номінантів не перевищує п'яти.