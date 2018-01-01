У США стартувало голосування за висунення фільмів на «Оскар»

Оголошення номінантів у всіх категоріях пройде 23 січня

Американська кіноакадемія приступила до голосування за фільми, які стануть претендентами на премію «Оскар». Про це повідомляє Gold Derby. Бюлетені кіноакадеміків будуть прийматися до 12 січня включно. Оголошення номінантів у всіх категоріях пройде 23 січня, а фінальне голосування відбудеться з 20 по 27 лютого. Церемонія вручення