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    У США розбився медичний вертоліт: загинули троє людей

    Зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня
    На півночі американського штату Вісконсін розбився медичний вертоліт компанії Ascension Wisconsin Spirit, яка займається повітряною і наземною медичною евакуацією. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомляє АР. Повідомляється, що зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня. Пошуково-рятувальні групи дісталися до місця
    • 27 Квiтня, 22:56
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    Зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня

    На півночі американського штату Вісконсін розбився медичний вертоліт компанії Ascension Wisconsin Spirit, яка займається повітряною і наземною медичною евакуацією.

    Внаслідок аварії загинули троє людей.

    Про це повідомляє АР.

    Повідомляється, що зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня. Пошуково-рятувальні групи дісталися до місця катастрофи вранці 27 квітня.

    Зазначається, що уламки вертольота було знайдено біля міста Хазелхерст в 241 км на північний захід від Грін-Бей.

    США смерть вертоліт
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