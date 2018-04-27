У США розбився медичний вертоліт: загинули троє людей

Зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня

На півночі американського штату Вісконсін розбився медичний вертоліт компанії Ascension Wisconsin Spirit, яка займається повітряною і наземною медичною евакуацією. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомляє АР. Повідомляється, що зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня. Пошуково-рятувальні групи дісталися до місця