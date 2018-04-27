У США розбився медичний вертоліт: загинули троє людей
- 27 Квiтня, 22:56
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Зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня
На півночі американського штату Вісконсін розбився медичний вертоліт компанії Ascension Wisconsin Spirit, яка займається повітряною і наземною медичною евакуацією.
Внаслідок аварії загинули троє людей.
Про це повідомляє АР.
Повідомляється, що зв'язок з вертольотом пропав у четвер, 26 квітня. Пошуково-рятувальні групи дісталися до місця катастрофи вранці 27 квітня.
Зазначається, що уламки вертольота було знайдено біля міста Хазелхерст в 241 км на північний захід від Грін-Бей.