У США схвалили продаж Бельгії 34 винищувачів F-35

Якщо угода з Бельгією відбудеться, Брюссель стане четвертим покупцем F-35 у США за кордоном

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Бельгії 34 єдиних ударних винищувачів F-35 за 6,53 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба Пентагону, передає Reuters. В умови передбачуваної операції також входить продаж 38 авіаційних високотемпературних турбореактивних двоконтурних двигунів з форсажною камерою Pratt & Whitney F135, а також



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Якщо угода з Бельгією відбудеться, Брюссель стане четвертим покупцем F-35 у США за кордоном

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Бельгії 34 єдиних ударних винищувачів F-35 за 6,53 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба Пентагону, передає Reuters.

В умови передбачуваної операції також входить продаж 38 авіаційних високотемпературних турбореактивних двоконтурних двигунів з форсажною камерою Pratt & Whitney F135, а також інше обладнання для винищувачів п'ятого покоління.

У Держдепі підкреслили, що угода «буде сприяти зміцненню зовнішньої політики і національної безпеки США, допомагаючи поліпшити безпеку союзника». У повідомленні підкреслюється, що покупка винищувачів Бельгією допоможе забезпечити політичну і економічну стабільність в Західній Європі.

Після схвалення Держдепу про угоду проінформують Конгрес, у сенаторів буде 30 днів на вивчення контракту і прийняття рішення.

У число потенційних клієнтів для покупки винищувачів у США входять Фінляндія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія, ОАЕ. Якщо угода з Бельгією відбудеться, Брюссель стане четвертим покупцем F-35 у США за кордоном. Останній раз американські винищувачі придбала Південна Корея в 2014 році.