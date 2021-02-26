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    У США собака отримав у спадок п'ять мільйонів доларів

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    Лулу тепер живе з сусідкою і приятелькою покійного &ndash; 88-річною Мартою Бертон - У США собака отримав у спадок п'ять мільйонів доларів
    Лулу тепер живе з сусідкою і приятелькою покійного – 88-річною Мартою Бертон
    Фото: скріншот з відео

    Гроші зберігатимуть в спеціальному фонді і використовуватимуть для компенсації витрат на утримання пса

    84-річний бізнесмен із Теннессі Білл Дорріс помер в минулому році і залишив $ 5 мільйонів своій 8-річній бордер-коллі Лулу. Про це повідомляє Fox News.

    Згідно із заповітом, гроші будуть зберігатися в спеціальному фонді, їх використовуватимуть для компенсації витрат на утримання пса.

    Лулу тепер живе з сусідкою і приятелькою покійного – 88-річної Мартою Бертон. Раніше вона вже доглядала за собакою, так як господар часто подорожував.

    За словами Бертон, вона навіть не знала, що її сусід такий багатий. Він володів декількома об'єктами нерухомості і отримував дохід від інвестицій. Дружини і дітей у нього не було.

    «Чесно кажучи, я навіть не знаю, що й думати. Він просто дуже любив цього собаку», – зазначила Марта Бертон.

    Нагадаємо, у Туркменістані заснували свято на честь улюбленого собаки президента. Свято туркменського алабая відзначатимуть кожної останньої неділі квітня разом з Національним святом ахалтекінського коня.

    У листопаді президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в Ашхабаді золотий пам'ятник алабаю. Золотий монумент встановлено на постаменті, оточеному відеоекраном. Під час церемонії відкриття на екрані демонструвалися ролики за участю собак цієї породи.

    Теги: гроші Гурбангули Бердимухамедов президент
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