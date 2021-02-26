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    У Туркменістані заснували свято на честь улюбленої собаки президента

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    Алабай&nbsp;&ndash; улюблена порода президента Туркменістану - У Туркменістані заснували свято на честь улюбленої собаки президента
    Алабай  улюблена порода президента Туркменістану
    Фото з відкритих джерел

    Свято алабая відзначатимуть кожної останньої неділі квітня

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заснував свято на честь собаки породи алабай (середньоазіатської вівчарки). Про це повідомляє Туркменське телебачення, передає «Sputnik Вірменія».

    Свято туркменського алабая відзначатимуть кожної останньої неділі квітня разом з Національним святом ахалтекінського коня.

    У листопаді Бердимухамедов відкрив в Ашхабаді золотий пам'ятник алабаю. Золотий монумент встановлено на постаменті, оточеному відеоекраном. Під час церемонії відкриття на екрані демонструвалися ролики за участю собак цієї породи.

    Нагадаємо, у турецькому Трабзоні в північно-східній частині країни пес упродовж шести днів чекав під лікарнею свого господаря.

    Як повідомив турецький телеканал TRT, собака Бончук щодня повертався до лікарні, де лікувався його власник Джемаль Сентурк. Пес побіг за каретою «швидкої» 14 січня, коли та забрала його господаря.

    Дочка Джемаля Айнур Егелем розповідає, що відвозила Бончука додому, але він утікав і повертався до лікарні.

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    Теги: Гурбангули Бердимухамедов президент
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