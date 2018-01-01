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    У Стамбулі автобус протаранив зупинку, троє загиблих

    У результаті аварії загинули троє людей, щонайменше п'ять осіб було травмовано
    У Стамбулі троє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок наїзду автобуса на зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє Dogan News Agency.   ДТП трапилася у четвер вранці у районі Ускюдар, що розташований в азійській частині Стамбула. За даними свідків, автобус спершу врізався в інший автобус, після чого
    • Сьогодні, 10:50
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    У результаті аварії загинули троє людей, щонайменше п'ять осіб було травмовано

    У Стамбулі троє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок наїзду автобуса на зупинку громадського транспорту.

    Про це повідомляє Dogan News Agency.  

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    ДТП трапилася у четвер вранці у районі Ускюдар, що розташований в азійській частині Стамбула.

    За даними свідків, автобус спершу врізався в інший автобус, після чого водій втратив контроль і транспортний засіб виїхав на зупинку.

    На місце прибули екстрені служби. Причину ДТП розслідують. 

     

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