У Стамбулі автобус протаранив зупинку, троє загиблих

У результаті аварії загинули троє людей, щонайменше п'ять осіб було травмовано

У Стамбулі троє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок наїзду автобуса на зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє Dogan News Agency. ДТП трапилася у четвер вранці у районі Ускюдар, що розташований в азійській частині Стамбула. За даними свідків, автобус спершу врізався в інший автобус, після чого