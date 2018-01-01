У Стамбулі автобус протаранив зупинку, троє загиблих
- Сьогодні, 10:50
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У результаті аварії загинули троє людей, щонайменше п'ять осіб було травмовано
У Стамбулі троє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок наїзду автобуса на зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє Dogan News Agency.
ДТП трапилася у четвер вранці у районі Ускюдар, що розташований в азійській частині Стамбула.
За даними свідків, автобус спершу врізався в інший автобус, після чого водій втратив контроль і транспортний засіб виїхав на зупинку.
На місце прибули екстрені служби. Причину ДТП розслідують.