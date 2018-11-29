У Стамбулі мітингували на підтримку суверенітету України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітингувальники тримали в руках кримськотатарський, турецький і український прапори, а також плакати з гаслами: «Ми за територіальну цілісність України»

Захід під назвою «Росія, що нападає» організувала кримськотатарська громада Стамбула

У Стамбулі пройшла акція на підтримку територіальної цілісності України і проти російської агресії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Захід під назвою «Росія, що нападає» організувала кримськотатарська громада Стамбула. Підтримати організаторів прийшли представники українських громадських організацій.

Мітингувальники тримали в руках кримськотатарський, турецький і український прапори, а також плакати з гаслами: «Путін, зупинись, припини війну!», «Крим без Росії», «Крим – батьківщина кримських татар», «Зупини окупацію», «Ми за територіальну цілісність України».

Під час акції голова кримськотатарської громади Джелял Ічтен зачитав резолюцію для преси. Згідно з документом, кримськотатарська громада Туреччини «категорично не приймає окупацію кримського півострова, виступає за територіальну цілісність України і проти російської агресії, зокрема нещодавнього нападу на українські кораблі з боку Росії». Автори резолюції закликають Кремль припинити провокації щодо України.

Діаспора кримських татар Туреччини також звернулася до турецької влади, громадських організацій і ЗМІ, підкресливши, що кримські татари і українці потребують їхньої підтримки і правильного висвітлення російської агресії. Джелял Ічтен висловив надію, що Туреччина не лишиться осторонь і долучиться до санкцій, які запровадили Євросоюз і Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.