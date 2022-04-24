  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів

    У столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів
    фото з відкритих джерел

    На початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi

    У Києві до всесвітньої мережі Інтернет під’єднано 815 укриттів. Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації з інформаційних технологій Петро Оленич.

    «815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники – це справжні невидимі герої Києва та України», – написав Оленич.

    Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти Київ війна інтернет Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів