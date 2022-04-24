У столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів
На початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi
У Києві до всесвітньої мережі Інтернет під’єднано 815 укриттів. Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації з інформаційних технологій Петро Оленич.
«815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники – це справжні невидимі герої Києва та України», – написав Оленич.
Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.
Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.