У столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів

На початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi

У Києві до всесвітньої мережі Інтернет під’єднано 815 укриттів. Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації з інформаційних технологій Петро Оленич.

«815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники – це справжні невидимі герої Києва та України», – написав Оленич.

Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.

Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.