Росіяни на Великдень без зупинки атакують «Азовсталь» – Подоляк

Завод засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією

Росіяни на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»?, – написав Подоляк.

Він також запропонував Росії зробити три «маріупольські кроки», аби врятувати залишки своєї репутації.

Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем. Негайно дати гумкоридор для цивільних. Погодитись на «спецраунд переговорів», щоб ми забрали/обміняли військових.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими.

Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.