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    На Великдень російські солдати вбили двох дівчаток у Донецькій області

    З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 213 дітей та постраждало 389 дітей - На Великдень російські солдати вбили двох дівчаток у Донецькій області

    З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 213 дітей та постраждало 389 дітей

    фото з відкритих джерел

    Керівник області закликав мешканців Донеччини, які мешкають у прифронтовій зоні, евакуюватися

    Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Про це у Facebook написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.

    «За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей. Бережіть життя своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити», – наголосив Кириленко.

    Він закликав мешканців Донеччини, які мешкають у прифронтовій зоні, евакуюватися.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Станом на 8 годину 24 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 213 дітей та постраждало 389 дітей. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова додала, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

    Теги: росія окупанти діти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На Великдень російські солдати вбили двох дівчаток у Донецькій області