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    Події в Україні

    Сумщину обстріляли з території Росії, пошкоджено інтернат та будинки

    У будівлі інтернату вибиті двері та вікна - Сумщину обстріляли з території Росії, пошкоджено інтернат та будинки
    У будівлі інтернату вибиті двері та вікна
    фото: МВС України/Telegram

    В області залишається вірогідність різних провокацій з боку російського агресора

    Напередодні Великодня ворог зі своєї території обстрілював артилерією Сумщину. Загарбники влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське. У будівлі вибиті двері та вікна. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

    Також обстрілу з російської території зазнали приватні помешкання в населеному пункті Бояро-Лежачі. На щастя, людських жертв немає.

    Наразі на Сумщині залишається вірогідність різних провокацій з боку російського агресора.

    Раніше повідомлялося, що Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області.

    Нагадаємо, російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу «Гірськ».

    23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    В Одесі ведеться рятувальна операція.

    За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Крім того, 23 квітня російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сумщину обстріляли з території Росії, пошкоджено інтернат та будинки