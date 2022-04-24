Сумщину обстріляли з території Росії, пошкоджено інтернат та будинки

У будівлі інтернату вибиті двері та вікна

В області залишається вірогідність різних провокацій з боку російського агресора

Напередодні Великодня ворог зі своєї території обстрілював артилерією Сумщину. Загарбники влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське. У будівлі вибиті двері та вікна. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Також обстрілу з російської території зазнали приватні помешкання в населеному пункті Бояро-Лежачі. На щастя, людських жертв немає.

Наразі на Сумщині залишається вірогідність різних провокацій з боку російського агресора.

Раніше повідомлялося, що Росія веде провокаційні обстріли прикордонних трьох громад Сумської області.

Нагадаємо, російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу «Гірськ».

23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

В Одесі ведеться рятувальна операція.

За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.

Крім того, 23 квітня російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.