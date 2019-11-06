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    У Страсбурзі стартував Світовий форум за демократію

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    У Страсбурзі стартував Світовий форум за демократію

    Організаторами заходу є Рада Європи

    У Страсбурзі 6-8 листопада проходитиме Світовий форум за демократію.

    Тема цьогорічного заходу високого рівня присвячений - «Чи перебуває демократія під загрозою у століття інформації?».

    Організаторами заходу є Рада Європи у партнерстві з керівництвом міста Страсбург, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Ніжній Рейн, а також французьким урядом.

    Світовий форум проходить під патронатом високого рівня президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

    У заході беруть участь сотні експертів у сфері ЗМІ та інформації, журналісти, науковці, громадські діячі, правозахисники. Україна також представлена кількома експертами і активістами.

    До учасників форму звернуться президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, мер Страсбурга Ролан Ріс.
    До слова, наприкінці вересня у Європарламенті створили групу «друзів України»Двома основними цілями групи на 2019-2024 роки названо політичну підтримку України та економічну інтеграцію країни до ЄС.

    Джерело: Укрінформ

    ЄС правозахисники Європа Франція Україна демократія
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