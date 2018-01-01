У Страсбурзі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні
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Дипломати та члени їхніх родин, представники української діаспори запалили свічки та прочитали молитву
У французькому Страсбурзі відбулося вшанування пам’яті українців, які загинули під час Революції Гідності.
Як повідомляє «Укрінформ», дипломати та члени їхніх родин, представники української діаспори запалили свічки та прочитали молитву.
«Допоки люди виходитимуть робити те, що має бути зроблено, країна рухатиметься вперед, реформи будуть успішними. Кожен з нас має робити свою справу заради пам'яті загиблих героїв», - сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, 20 лютого у Львові урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні Ігорю Костенку.
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