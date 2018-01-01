У Львові відкрили пам’ятник одному з Героїв Небесної сотні

Ігор Костенко загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння в центрі Києва

У Львові урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні Ігорю Костенку. Про це повідомляє Львівська міська рада. Пам’ятник відкрила сестра Ігоря Інна Костенко разом з побратимом, відбулося освячення і покладання квітів. Від громади міста участь в заході взяв міський голова Львова Андрій Садовий. «Є такі люди, які голим нервом



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Пам’ятник Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку

Ігор Костенко загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння в центрі Києва

У Львові урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні Ігорю Костенку. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Пам’ятник відкрила сестра Ігоря Інна Костенко разом з побратимом, відбулося освячення і покладання квітів. Від громади міста участь в заході взяв міський голова Львова Андрій Садовий.

«Є такі люди, які голим нервом відчувають несправедливість. Вони не можуть мовчати, вони не можуть пройти повз – вони йдуть вперед. Вони не знають, що їх чекає. Дуже часто таких людей веде Бог, і Бог їм дає свою дорогу. Ти не можеш бути щасливим в країні, коли інші нещасливі. Ти не можеш бути вільним, коли інші поневолені. Ти не можеш жити гідно, коли інші принижені. Хлопці з Небесної сотні, які віддали своє життя – вони не вмирали, щоб змінити одного президента на іншого. Вони віддали своє життя, щоб змінити країну, і тим маркером, дуже часто, є не пусті слова політиків, а є реальні зміни, які всі українці сьогодні хочуть побачити. Слава Ігорю, Слава Україні», - сказав Садовий.

«Чотири роки тому Ігор Костенко і його побратими віддали життя за наше майбутнє. Він врятував Україну, він врятував нас. Чотири роки тому Ігорю виповнилось 22 роки. Весь світ був відкритий для Ігоря, але він обрав Україну. Він зробив свій свідомий вибір. Він виступив за правду, демократію і свободу. Вони виступили за гідність української людини. Вони звільнили українця від духовного рабства», - зазначив ректор ЛНУ ім. І.Франка Володимир Мельник.

Автором проекту погруддя Герою Небесної сотні Ігорю Костенку є український скульптор Володимир Цісарик.

Зазначимо, що Ігор Костенко навчався на географічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка. Він загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння в центрі Києва. Його тіло знайшли біля Жовтневого палацу на вул. Інститутській.