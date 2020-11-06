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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 49 млн людей

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    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до&nbsp;1&nbsp;241 878 людей - У світі коронавірусом заразилися вже понад 49 млн людей
    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 241 878 людей

    Від початку пандемії одужало понад 35 млн людей

    У світі станом на 6 листопада коронавірусом заразилися вже 49 171 281 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало 35 073 431 особи, а кількість померлих зросла до 1 241 878 людей.

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    Згідно з даними сайту, за минулу добу у США зафіксовано 118 204 нових випадків, у Франції — 58 046, в Індії — 47 622, в Італії — 34 505, у Польщі — 27 143, у Британії — 24 141, у Бразилії — 23 317. Україна знаходиться на 20 місці серед країн за кількістю заражень у світі.

    При цьому 310 707 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи. 

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