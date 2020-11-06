Оперативні дані МОЗ: вперше понад 200 смертей від Covid-19 за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби

В Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Напередодні, за добу 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це наразі найбільша кількість нових хворих за добу з початку пандемії.

Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Це найбільша кількість смертей від ускладнень хвороби протягом доби від початку епідемії. До закладів охорони здоров'я госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом – 1517 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також протягом доби одужало – 10 762 особи. І це також найбільша кількість від початку епідемії.

Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+1002), Харківській (+801), Житомирській (+591), Одеської (+554) та Івано-Франківській (+511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за добу проведено 80 082 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.



