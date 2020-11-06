Оперативні дані МОЗ: вперше понад 200 смертей від Covid-19 за добу
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби
В Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Напередодні, за добу 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це наразі найбільша кількість нових хворих за добу з початку пандемії.
Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Це найбільша кількість смертей від ускладнень хвороби протягом доби від початку епідемії. До закладів охорони здоров'я госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом – 1517 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також протягом доби одужало – 10 762 особи. І це також найбільша кількість від початку епідемії.
Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.
Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+1002), Харківській (+801), Житомирській (+591), Одеської (+554) та Івано-Франківській (+511) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ - 42 375 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього за добу проведено 80 082 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.