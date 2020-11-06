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    Оперативні дані МОЗ: вперше понад 200 смертей від Covid-19 за добу

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    Оперативні дані МОЗ: вперше понад 200 смертей від Covid-19 за добу

    За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби

    В Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Напередодні, за добу 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це наразі найбільша кількість нових хворих за добу з початку пандемії. 

    Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Це найбільша кількість смертей від ускладнень хвороби протягом доби від початку епідемії. До закладів охорони здоров'я госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом – 1517 осіб.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Також протягом доби одужало – 10 762 особи. І це також найбільша кількість від початку епідемії. 

    Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи. 

    Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+1002), Харківській (+801), Житомирській (+591), Одеської (+554) та Івано-Франківській (+511) областях.

    Кількість захворювань в регіонах: 

    • м. Київ - 42 375 випадків;
    • Вінницька область – 11 923 випадки;
    • Волинська область – 15 313 випадків;
    • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
    • Донецька область – 13 128 випадків;
    • Житомирська область – 17 189 випадків;
    • Закарпатська область – 16 268 випадків;
    • Запорізька область – 12 196 випадків;
    • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
    • Київська область – 18 763 випадки;
    • Кіровоградська область – 2 891 випадок;
    • Луганська область – 4 214 випадків;
    • Львівська область – 32 425 випадків;
    • Миколаївська область – 9 605 випадків;
    • Одеська область – 27 392 випадки;
    • Полтавська область – 11 337 випадків;
    • Рівненська область – 21 026 випадків;
    • Сумська область – 13 635 випадків;
    • Тернопільська область – 21 708 випадків;
    • Харківська область – 41 131 випадок;
    • Херсонська область – 5 027 випадків;
    • Хмельницька область – 18 438 випадків;
    • Черкаська область – 10 292 випадки;
    • Чернівецька область – 24 079 випадків;
    • Чернігівська область – 9 787 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Всього за добу проведено 80 082 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.

     Читайте також: Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків


    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов хвороби коронавірус
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