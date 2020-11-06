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    У психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней

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    Експертиза підтвердила африканську чуму свиней - У психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней
    Експертиза підтвердила африканську чуму свиней

    Захворювання свиней виявили в підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату

    На Житомирщині у господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату виявили африканську чуму свиней.

    Про це повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби у Житомирській області Олександр Шпита у Facebook.

    «5 листопада до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області надійшло повідомлення про випадок захворювання свиней в підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату в смт Нова Борова Хорошівського району», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що експертиза підтвердила африканську чуму свиней.

    Наразі в осередку захворювання проводять заходи з локалізації та недопущення поширення хвороби.

    Наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

    Африканська чума свиней - вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.


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    І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.

    тварини АЧС свині Житомирщина хвороби вірус
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