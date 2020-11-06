У психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней

Захворювання свиней виявили в підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату

На Житомирщині у господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату виявили африканську чуму свиней.

Про це повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби у Житомирській області Олександр Шпита у Facebook.

«5 листопада до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області надійшло повідомлення про випадок захворювання свиней в підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату в смт Нова Борова Хорошівського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експертиза підтвердила африканську чуму свиней.

Наразі в осередку захворювання проводять заходи з локалізації та недопущення поширення хвороби.

Наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

Африканська чума свиней - вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.





І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.