У Таджикистан заборонили ввозити немусульманське м’ясо

Мусульмани є більшістю населення країни

Таджикистан заборонив ввезення в країну нехаляльної (немусульманської) м'ясної продукції. Про це повідомляє видання Sputnik Таджикистан. Як повідомляється, вимога була пред'явлена Державною службою ветеринарного контролю країни до всіх постачальників м'ясних продуктів. «Для отримання такого дозволу наші фахівці повинні на власні очі



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Мусульмани є більшістю населення країни

Таджикистан заборонив ввезення в країну нехаляльної (немусульманської) м'ясної продукції. Про це повідомляє видання Sputnik Таджикистан.

Як повідомляється, вимога була пред'явлена Державною службою ветеринарного контролю країни до всіх постачальників м'ясних продуктів.

«Для отримання такого дозволу наші фахівці повинні на власні очі побачити процес виробництва на зарубіжному підприємстві. Крім того, продукція повинні містити маркування «Халяль». Тільки з такими умовами виробник отримає дозвіл на ввезення своєї продукції до Таджикистану», - заявили у відомстві.

Довідка: До нехаляльної продукції відносяться мертвечина, свинина, м'ясо задушених і інших тваринах не заколотих зі згадкою імені Аллаха. Коран вказує на заборону вживання крові, м'яса тварин, які померли своєю смертю, були забиті не з ім'ям Бога і нечистих тварин: хижаків, всеїдних тварин і т. д.

Винятками з цих правил є морепродукти.