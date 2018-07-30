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    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих

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    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих

    Під час затримання підозрювані чинили опір і двоє з них були вбиті

    У Таджикистані автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожують країною на велосипедах. Загинули чотири людини. Про це в понеділок, 30 липня, пише Радіо Свобода.

    Трагедія трапилася 29 липня.

    Зазначається, що три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих - двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів. Ще троє постраждалих госпіталізовані.

    За інформацією місцевих правоохоронців, частину підозрюваних в наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, під час затримання двох з них убили, одного затримали. Інших підозрюваних в причетності до нападу розшукують.

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    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих
    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих
    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих
    У Таджикистані авто збило групу іноземців, четверо загиблих

    Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 30 липня висловив співчуття своїм колегам в США, Швейцарії та Нідерландах і пообіцяв знайти винних у нападі і притягти їх до відповідальності.

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