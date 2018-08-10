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    У Таїланді евакуюють туристів через сильний шторм

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    Катерам у Таїланді&nbsp;рекомендовано не виходити в море <h2></h2> - У Таїланді евакуюють туристів через сильний шторм
    Катерам у Таїланді рекомендовано не виходити в море

    161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача

    Поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду через шторм евакуювали 177 осіб. Про це повідомляє агентство Синьхуа.

    «161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача патрульним судном Наратхіват, що базується в провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі заввишки 2-3 м», - заявив глава регіонального командування ВМФ Таїланду Сомнука Премпрамот.

    Зазначено, що через сильний вітер і припливи невеликим туристичним катерам настійно рекомендовано не виходити в море під час мусонного сезону.

    Нагадаємо, що днями в Тихому океані неподалік Мексики сформувався ураган Джон.

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