У Таїланді евакуюють туристів через сильний шторм
-
Розсилка
161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача
Поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду через шторм евакуювали 177 осіб. Про це повідомляє агентство Синьхуа.
«161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача патрульним судном Наратхіват, що базується в провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі заввишки 2-3 м», - заявив глава регіонального командування ВМФ Таїланду Сомнука Премпрамот.
Зазначено, що через сильний вітер і припливи невеликим туристичним катерам настійно рекомендовано не виходити в море під час мусонного сезону.
Нагадаємо, що днями в Тихому океані неподалік Мексики сформувався ураган Джон.
Читайте також статті:
Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла
Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди