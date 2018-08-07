В Тихому океані неподалік Мексики сформувався ураган Джон
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Ураган в Тихому океані
Швидкість вітру усередині урагану становить близько 120-150 км/год
Тропічний шторм Джон, що сформувався над Тихим океаном, посилився і отримав статус урагану, повідомляє Associated Press.
Наразі швидкість вітру усередині урагану становить близько 120-150 км/год. Він перебуває за 515 км від мексиканського міста Мансанільо.
Шторму привласнюють ім'я, коли швидкість вітру, яка супроводжує його, досягає 62 км/год. А щоб урагану присвоїли першу категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона, швидкість його вітру повинна перевищувати 120 км/год.
Як повідомлялось, на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення.
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