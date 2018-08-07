В Тихому океані неподалік Мексики сформувався ураган Джон



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Ураган в Тихому океані

Швидкість вітру усередині урагану становить близько 120-150 км/год

Тропічний шторм Джон, що сформувався над Тихим океаном, посилився і отримав статус урагану, повідомляє Associated Press.

Наразі швидкість вітру усередині урагану становить близько 120-150 км/год. Він перебуває за 515 км від мексиканського міста Мансанільо.

Шторму привласнюють ім'я, коли швидкість вітру, яка супроводжує його, досягає 62 км/год. А щоб урагану присвоїли першу категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона, швидкість його вітру повинна перевищувати 120 км/год.

Як повідомлялось, на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення.

Землетрус на острові Ломбок магнітудою 6,9 стався ввечері 5 серпня. Після цього, за даними індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, було більш як 120 повторних підземних поштовхів.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні. У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Раніше повідомлялося, що Європу очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.