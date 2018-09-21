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    У Танзанії затонув пором, кількість жертв зросла до 136

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    У Танзанії затонув пором, кількість жертв зросла до 136
    Фото: Stephen Msengi

    Рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих

    У Танзанії внаслідок аварії пасажирського порома загинули щонайменше 136 осіб.

    Про це повідомляє Reuters.

    Рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих.

    Наразі рятувальна операція на озері триває.

    Пором MV Nyerere перекинувся і затонув між островами Укора і Буголора напередодні, 20 вересня.

    За даними місцевих ЗМІ, його було перевантажено – на борту перебували до 500 осіб. Проте точну причину аварії досі не названо.

    Раніше повідомлялося, що поблизу узбережжя індонезійської провінції Південний Сулавесі затонув пором, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини. 

    Джерело: 112 Україна

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