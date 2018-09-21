У Танзанії затонув пором, кількість жертв зросла до 136
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Фото: Stephen Msengi
Рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих
У Танзанії внаслідок аварії пасажирського порома загинули щонайменше 136 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Рятувальникам удалося витягнути з води і врятувати 37 потерпілих.
Наразі рятувальна операція на озері триває.
Пором MV Nyerere перекинувся і затонув між островами Укора і Буголора напередодні, 20 вересня.
За даними місцевих ЗМІ, його було перевантажено – на борту перебували до 500 осіб. Проте точну причину аварії досі не названо.
Раніше повідомлялося, що поблизу узбережжя індонезійської провінції Південний Сулавесі затонув пором, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.
Джерело: 112 Україна