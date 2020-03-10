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    У Тернополі ексчиновник Держгеокадастру за хабар хотів «продати» свої «зв’язки»

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    У Тернополі ексчиновник Держгеокадастру за хабар хотів «продати» свої «зв’язки»

    Ексчиновник оцінив у 1000 доларів США використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови

    СБУ затримала колишнього чиновника Держгеокадастру в Тернопільській області під час одержання хабаря.

    Про це у Facebook повідомляє УСБУ в Тернопільській області.

    «У Тернополі колишній посадовець обласного управління Держгеокадастру «погорів» на хабарі за сприяння у виділенні земельної ділянки сільськогосподарського призначення. За попередньою версією слідства, ексчиновник оцінив у 1000 доларів США використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину у користування земельного наділу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що після виготовлення проєктно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому жителю про необхідність розрахуватися.

    Прийняти готівку особисто він відмовився, натомість направив «клієнта» до посередниці, яка чекала в автомобілі, припаркованому біля автовокзалу.

    Оперативники задокументували отримання хабаря посередницею та телефонні дзвінки із підтвердженням успішного завершення оборудки.

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК (зловживання впливом) колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.

    Як повідомлялося, 3 березня Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно зі слідчими Нацполіції викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди службову особу Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

    Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області підозрюють в отриманні хабара державного виконавця одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

    СБУ корупція в Україні хабар Тернопіль Facebook Держгеокадастр
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