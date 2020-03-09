Катастрофа МН17: у МЗС назвали склад української делегації на суді



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Українська делегація вже перебуває у Нідерландах, де сьогодні розпочинається судовий процес у справі МН17

Представляти позицію обвинувачення у суді буде прокуратура Королівства Нідерланди

Українська делегація вже прибула в Нідерланди, де 9 березня розпочинається судовий процес над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17.

Про це у понеділок розповіла «Громадському» заступниця директора департаменту Міністерства закордонних справ з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова.

За її словами, делегація України складається з представників Офісу генерального прокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

«Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта — будуть надавати їй максимальну моральну підтримку», — розповіла вона.

Золотарьова також розповіла, що МЗС у розслідуванні займалося координацією загальної роботи, а СБУ та представники Офісу генпрокурора — опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та передивлялися відео з камер.

«Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування», — уточнила учасниця делегації.

Водночас вона назвала «перемогою для багатьох країн» те, що цю справу почали розглядати у суді в Нідерландах.

«Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді», — додала Золотарьова

Як повідомлялося, 8 березня 2020-го спільна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Joint Investigation Team провела перше засідання у новому складі.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

До слова, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.