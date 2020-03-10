Джемілєв заявив, що кримські татари можуть відмовитися від обміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер кримськотатарського народу і нардеп від «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар

Ув'язнені владою РФ кримські татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх обмінюють на злочинців, припускає народний депутат Мустафа Джемілєв.

Про це Джемілєв сказав у коментарі Громадському радіо.

«Нам передали список з СБУ на затвердження. Невдовзі вони за будь-яку ціну все ж таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров’я», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

За його словами, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар.

«Вона говорила: «Звісно включимо». Але я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар… У нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися», - пояснив народний депутат.

Він нагадав, як із допомогою президента Туреччини Ердогана звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

«Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: «Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися», - резюмував Джемілєв.

Як повідомлялося, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Глава держави висловив сподівання на проведення такого обміну в березні.