На Тернопільщині зіткнулися два легковики, серед постраждалих є дитина



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Водій ЗАЗ не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху

На Тернопільщині в ДТП постраждали п’ятеро людей, серед них чотирирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

«На автодорозі «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» у Тернопільському районі не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та Volkswagen vento», – зазначається у повідомленні.

ДТП трапилася 8 березня близько 8:00. Водій ЗАЗ не впорався з керуванням, автівку занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху, де вона врізалася у Volkswagen vento.

«Тілесні ушкодження, переломи отримали водій та троє пасажирів із ЗАЗ. Потрапив до лікарні і чотирирічний хлопчик з Volkswagen», – уточнили в поліції.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, у Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції.

Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

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