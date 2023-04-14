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У Тернополі на полицях супермаркетів виявили небезпечний продукт (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Тернополі на полицях супермаркетів виявили небезпечний продукт (фото)
фото ілюстративне

Товар виробляється на практично зруйнованому Пустомитівському молокозаводі

В Україні надійшло у продаж небезпечне вершкове масло, яке може завдати шкоди здоров'ю.

Про це попередили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Фальсифікат виявлено у Тернополі на полицях магазинів та супермаркетів.

Як зазначається, фахівці регіонального управління Держпродспоживслужби зафіксували у торгових мережах вершкове масло, яке виробляється на практично зруйнованому Пустомитівському молокозаводі, що знаходиться на Рівненщині – у Гощанському районі, селі Пустомити, на вулиці Лесі Українки, 85.

Після перевірки з'ясувалося, що підприємство не має експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.

«Будівля ТОВ «Пустомитівський молокозавод» знаходиться у напівзруйнованому стані, територія занедбана», – йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Таким чином, масло «Поліське Селянське» солодковершкове (вага 200 г, жирність 73%) та масло «Поліське Екстра» (вага 200 г, жирність 82,5%) цього підприємства може завдати шкоди здоров'ю, його не можна вживати в їжу.

У Держпродспоживслужбі ухвалили рішення вилучити товар із обігу, а суб'єкту господарювання винесено припис про усунення порушень.

У зв'язку з цим українців закликали уважно підходити до купівлі масла та при виявленні зазначеного товару інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Між іншим, цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією. Про це у телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

Теги: продукти скандал Тернопіль

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