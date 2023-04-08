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Загибель музиканта на фронті та закриття банків в Україні: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Загибель музиканта на фронті та закриття банків в Україні: головне за ніч
Загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов, відомий під позивним Патрік.
фото з відкритих джерел

За життя Антон Дербілов був нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу»

У боях за визволення селища Кремінна на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов, відомий під позивним Патрік. Водночас, в Україні триває тенденція із закриттям банків. У той же час, в Ізраїлі прогримів гучний теракт, у якому є постраждалі та жертва. «Главком» зібрав ці та інші новини в добірку, щоб ви були в курсі головних подій ночі проти 8 квітня.

Загибель художника та музиканта Антона Дербілова на фронті

У боях за визволення селища Кремінна на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов, відомий під позивним Патрік. Про це у Facebook повідомила 5-та Слобожанська бригада Нацгвардії.

Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу». Захищав Україну від окупантів з лютого 2022 року.

Антонові було лише 43 роки. Без батька залишилося три доньки.

В Україні триває тенденція із закриттям банків: чи зможуть усім клієнтам повернути вклади

За час війни з фінансової палітри України зникло 6 банків. До війни їх було 71, а залишилося на сьогодні 65. Проте експерти кажуть, що це не межа, і банкопад в Україні продовжуватиметься.

У черзі на ліквідацію – ще десяток банків. Практично всі вони, крім одного, представлені невеликими регіональними установами, які не вплинуть на фінансовий клімат у країні.

А ось вкладникам турбуватися немає про що. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить їм усі їхні гроші, які зберігалися в банку, причому навіть із відсотками за депозитами.

В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва

Увечері, на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після чого наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

В результаті цього поранено було шість людей, ще одну – вбито.

У Ватикані виник скандал через захід про «голоси миру» під час війни в Україні

Організатори заходу, цьогоріч, знову поєднали представників України та Росії.

На десятій зупинці хресної дороги українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком. 

Також про свої втрати говорить і хлопчик-росіянин. Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. 

Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером

Стратегія у сфері безпеки Австрії не змінювалася з 2013 року. У ній досі Російську Федерацію називають стратегічним партнером нарівні із США.

У Стратегії безпеки Австрії досі Росія має статус «стратегічного партнера». Про це сказано в документі, опублікованому в 2013 році.

Теги: фронт теракт банк Україна Європа Ватикан скандал гроші росія смерть

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