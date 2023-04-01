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Ціни на овочі побили рекорд: Мінагрополітики назвало причини здорожчання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ціни на овочі побили рекорд: Мінагрополітики назвало причини здорожчання
Багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях
фото: glavcom.ua

Вартість овочів буде нижчою після появи нового врожаю

Цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією. Про це у телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

За його словами, ціни знижуватимуться з появою нового врожаю. Саме зараз Україна минає пік цін на овочі.

«До ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресорка, завадила збереженню великої частини врожаю. Другий – багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві», – наголосив представник Мінагрополітики.

Висоцький пояснив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Саме тому очікується більший урожай.

Крім того, Мінагрополітики працює над стабілізацією цін. За словами Висоцького, цим варто займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми.

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на популярні у людей овочі – моркву та цибулю. 

Нагадаємо, «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка. 

Раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

Теги: Мінагрополітики аграрії криза рекорд Україна урожай овочі Тарас Висоцький

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