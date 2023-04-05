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У Львові скандал через кредит, яке місто бере під час війни

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Львові скандал через кредит, яке місто бере під час війни
«У випадку відсутності міського голови, його функції повинен виконувати секретар ради»
Фото: Уніан

Члени виконкому нелегітимно, попри волю міськради, погодили умови кредитного договору?

Члени виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли скандальне рішення Про прийняття умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 № 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це повідомляє «Четверта студія».

Як йдеться у рішенні №260 від 14 березня 2023 року, цим рішення прийнято умови, викладені у Кредитному договорі від 30.12.2022 № 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку, для участі у Проекті екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Львова з метою пом’якшення впливу війни проти України у рамках «Програми забезпечення стійкості» Європейського банку реконструкції та розвитку.

У Львові скандал через кредит, яке місто бере під час війни фото 1

Зазначимо, що голосування за кредит провалили під час засідання сесії Львівської міської ради.

Окремі депутати Львівської міської ради обіцяли у соціальних мережах, що будуть ініціювати розпуск виконавчого комітету міськради та скасування цього рішення виконкому.

«Тож чи буде той розпуск виконкому чи ухвала про скасування рішення виконавчого комітету? Чекаємо ініціативи депутатів”, – кажуть громадські активісти.

Нагадаємо, згідно із статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування”, прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень приймається виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної чи міської ради.

Юристи наголошують, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Згідно із статтею 42, перший заступник міського голови, а у цьому випадку, Москаленко взагалі не вправі вести засідання виконкому і підписувати рішення.

У випадку відсутності міського голови, його функції повинен виконувати секретар ради. Особа, яка перебуває на виборній посаді – Садовий – не може передавати повноваження призначеній особі – Москаленку.

А секретар ради, який за законом, повинен перебирати повноваження, у Львові відсутній.

Відтак, такі дії – це узурпація влади, адже виходить, що депутатський корпус взагалі у місті не потрібен.

Теги: Львів Андрій Садовий скандал

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