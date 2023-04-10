Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)

Фігурка зі стелою Бахмута, яку використовують як штоф для горілки

Любителі заробити на хайпі виготовляють продукцію, що обурює українців

Незважаючи на спроби Верховної Ради України обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торгових марок та в рекламі, любителі заробити на хайпі продовжують «тішити» українців своєю продукцією.

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Цього разу користувачі мережі звернули увагу на фігурку зі стелою Бахмута, яку вирішили використовувати як штоф (підставка) для алкогольних напоїв, пише Telegraf.

Придбати підставки можна, наприклад, на сайті Rozetka, де їх продажем займається магазин Rosi. Втім, ці статуетки можна виявити і на інших маркетплейсах, а хто їх виготовляє, з’ясувати поки що не вдалося.

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Судячи з асортименту, штоф зі стелою Бахмута продається у кількох варіаціях з різною українською технікою — «Град», МТ-ЛБ, «Акація», «Гвоздика», Т-64БВ та М113.

Крім того, компанія також пропонує придбати штофи із зображенням острова Зміїний.

Користувачі мережі обурені такими виробами і висловили, що думають про подібне використання символів.

Як повідомлялося раніше, у мережі бурхливо реагують на маркетинговий хід, коли виробники використовують у назвах товарів символи українського супротиву. Нещодавно соціальні мережі сколихнув гучний скандал, адже виробники запустили партію напою «Буча Комбуча».

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В Україні також є лінія продукції «Насіння перемоги», яке продається під ТМ «Насіння України» й включає також такі товари, як «Диня Чорнобаївка», «Кабачок Привид Києва», «Огірок Патрон», «Салат листовий Джонсонюк» тощо.

Також у соціальних мережах з’явилася скандальна фотографія: ковбаса із маркуванням «ЗСУ. Застільна, Смачна, Українська». Маркування ковбаси викликало негативну реакцію в мережі, проте компанія заявила, що назва ковбаси не має нічого спільного із українською армією.

Нагадаємо, що у Верховній Раді хочуть заборонити використовувати символи українського національного супротиву в торгівельних марках.