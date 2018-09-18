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    У торговому центрі Нью-Йорка сталася пожежа: поліція підозрює підпал

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    У Нью-Йорку сталася пожежа в торговому центрі King's-Plaza - У торговому центрі Нью-Йорка сталася пожежа: поліція підозрює підпал
    У Нью-Йорку сталася пожежа в торговому центрі King's-Plaza

    Серед постраждалих — 18 пожежників та троє цивільних

    У торговому центрі Нью-Йорка сталася масштабна пожежа, в якій постраждала 21 людина. Поліція вважає, що це був підпал та затримала підозрюваного.

    Про це повідомляє CBS.

    Серед постраждалих — 18 пожежників та троє цивільних. Пожежа сталася в торговому центрі King’s Plaza в окрузі Бруклін. Поліція заявила, що займання сталося на паркінгу. Саме там незадовго до початку пожежі бачили підозрілого чоловіка. Його затримали.

    До гасіння вогню долучили близько 300 рятувальників. Пожежа зруйнувала кілька машин та пошкодила будівлю торгового центру. Рятувальні служби закликали місцевих уникати району через небезпеку диму. Очевидці повідомили, що чули кілька вибухів під час горіння.

    Торговий центр King’s Plaza закрився для відновлення після пожежі.

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