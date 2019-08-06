Вибухи на військовому складі в РФ: кількість постраждали зросла до дев’яти



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Через пожежу на військовому складі рятувальники евакуюють 10 тисяч осіб

Пожежний отримав травми від вибухової хвилі

В результаті вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії в лікарню поступив дев'ятий пацієнт - пожежний.

Як повідомляє «Интерфакс», у постраждалого поранення середньої тяжкості, чоловік отримав травми від вибухової хвилі.

Раніше стало відомо про вісім постраждалих в результаті пожежі на арсеналі в Красноярському краї. Троє потрапили в лікарню в стані середньої тяжкості, решта будуть одужувати вдома, амбулаторно.

Загалом через пожежу на військовому складі рятувальники евакуюють 10 тисяч осіб.

Наразі проведена евакуація 2597 осіб із довколишніх населених пунктів. МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища.

Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух, жителів сусіднього селища евакуюють.