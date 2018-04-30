У Вашигтоні зник дуб, який Трампу подарував Макрон

«Дерево може повернутися в жовтні»

З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон. На місці дерева залишився лише жовтий клаптик трави, повідомляє ВВС Україна. "Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня. Тоді Макрон заявив, що дерево



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«Дерево може повернутися в жовтні»

З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон.

На місці дерева залишився лише жовтий клаптик трави, повідомляє ВВС Україна.

"Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня. Тоді Макрон заявив, що дерево буде нагадувати про "зв'язки, які нас скріпили", - йдеться у повідомленні.

За відсутності офіційного пояснення щодо причин зникнення у ЗМІ з’явилися спекуляції.

Французьке радіо Franceinfo процитувало одного з експертів сайту садівництва gerbaud.com, який пояснював, що цей тип дуба краще висаджувати восени, щоб коріння за зиму могло глибше закріпитися і підготуватися до спекотного літа наступного року.

«Дерево може повернутися в жовтні», - повідомили в ефірі Franceinfo.

І вже після того посол Франції у США Жерар Аро написав у Twitter, що саджанець помістили у карантин.

На сайті митної та прикордонної служби США міститься інформація, що всі іноземні рослини, привезені для вирощування, потребують фітосанітарного сертифіката перед завезенням.