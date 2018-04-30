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    У Вашигтоні зник дуб, який Трампу подарував Макрон

    «Дерево може повернутися в жовтні»
    З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон. На місці дерева залишився лише жовтий клаптик трави, повідомляє ВВС Україна. "Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня. Тоді Макрон заявив, що дерево
    • Сьогодні, 18:50
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    «Дерево може повернутися в жовтні»

    З галявини Білого дому зникло дерево, яке Дональду Трампу подарував президент Франції Еммануель Макрон.

    На місці дерева залишився лише жовтий клаптик трави, повідомляє ВВС Україна.

    "Президенти висадили саджанець, взятий з місця однієї з битв Першої світової війни у Франції, минулого тижня. Тоді Макрон заявив, що дерево буде нагадувати про "зв'язки, які нас скріпили", - йдеться у повідомленні.

    За відсутності офіційного пояснення щодо причин зникнення у ЗМІ з’явилися спекуляції.

    Французьке радіо Franceinfo процитувало одного з експертів сайту садівництва gerbaud.com, який пояснював, що цей тип дуба краще висаджувати восени, щоб коріння за зиму могло глибше закріпитися і підготуватися до спекотного літа наступного року.

    «Дерево може повернутися в жовтні», - повідомили в ефірі Franceinfo.

    І вже після того посол Франції у США Жерар Аро написав у Twitter, що саджанець помістили у карантин.

    На сайті митної та прикордонної служби США міститься інформація, що всі іноземні рослини, привезені для вирощування, потребують фітосанітарного сертифіката перед завезенням.

    Подарунок президента Макрона швидко став інтернет-сенсацією, а фото з двома президентами з лопатами стало інтернет-мемом.

     

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