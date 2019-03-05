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    У Великій Британії зафіксували другий в історії випадок ймовірного одужання хворого на ВІЛ

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    У Великій Британії зафіксували другий в історії випадок ймовірного одужання хворого на ВІЛ

    Високоточні тести не виявили слідів ВІЛ-інфекції

    У Великій Британії зафіксований другий в історії випадок лікування дорослого пацієнта від ВІЛ після пересадки йому кісткового мозку від донора з рідкісною вродженою стійкістю до вірусу.

    Про це повідомила газета The Guardian.

    Чоловік пройшов перевірку через майже три роки після пересадки кісткового мозку і через 18 місяців після завершення курсу антиретровірусної терапії. Високоточні тести не виявили слідів ВІЛ-інфекції.

    Тим часом професор Равіндра Гупта, біолог і один з керівників експерименту, повідомив, що поки рано говорити про повний успіх.

    За даними газети, схожим чином у 2007 році був вилікуваний пацієнт з Німеччини, якому також пересадили кістковий мозок від донора з рідкісною генетичною мутацією, що забезпечує імунітет до ВІЛ. У цього пацієнта наразі не виявляються сліди інфекції.

    Зазначається, що більшість експертів вважають, що подібний метод лікування навряд чи стане універсальним, адже процедура дорога, складна і несе ризики, при цьому коло донорів невелике.

    Крім того, фахівці поки не встановили, чи є генетична мутація у донорів єдиною підставою для успіху операції, або ж свою роль відіграє і протиборство клітин імунної системи донора і реципієнта.

    Нагадаємо, у 2018 році в українських в'язницях від СНІДу померли 84 людини.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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