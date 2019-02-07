В українських в'язницях від СНІДу померли 84 людини



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В установах відбування покарань 3860 ув'язнених хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 1057 – на туберкульоз, 368 – на ГРВІ, 9 - на кір

В установах відбування покарань на ВІЛ/СНІД хворіють 3860 осіб, при цьому у 2018 році від СНІДу померли 84 особи. Про це повідомили в ДУ «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України», пише УНН.

Так, в установах відбування покарань 3860 осіб, які відбувають покарання, хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 1057 – на туберкульоз, 368 – на ГРВІ, 9 - на кір.

Водночас, немає хворих на дифтерію, гепатит А і гострий гепатит В.

При цьому, у 2018 році від ВІЛ/СНІД померли 84 особи, а від туберкульозу − 30 осіб.

На думку експертів, одним з головних джерел зараження на ВІЛ/СНІД у тюрмах та колоніях України є ін'єкційні наркотики. Незважаючи на строгу заборону та режимну систему, наркотичні препарати все ж таки нелегально потрапляють на територію пенітенціарних установ. При цьому ув'язнені мають у своєму розпорядженні «дуже обмежену кількість інструментарію для введення наркотичних речовин», адже шприц за ґратами - річ офіційно заборонена.

«Нерідко, якщо в один барак чи відділення потрапляють наркотики, то шприц один на всіх шукають по всій тюрмі», - розповів керівник благодійної організації FREE ZONE, яка об'єднує спільноту ув'язнених та звільнених, Олексій Загребельний.

Раніше повідомлялося, що за даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, три чверті нових випадків зараження на ВІЛ/СНІД у Європі припадають на Україну та Росію. В Україні у 2010 році кількість таких нових випадків серед населення становила 9500, у 2017 році - 15800, у 2018-му - 14797 (з них 1975 дітей у віці до 14 років).